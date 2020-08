Geniet van een openluchtfilm in Itterbeek met je persoonlijke bubbel Amber Gys

21 augustus 2020

14u22 0 Dilbeek Op vrijdag 28 augustus en 4 september kan je op buurtplek Itterbeek Idee komen genieten van twee kaskrakers: The Greatest Showman en The Grand Budapest Hotel. Pak je dekentje onder de arm en neem gezellig plaats op de speelplaats van de oude school in de frisse buitenlucht.

Om de veiligheidsnormen correct na te leven, is er plaats voor 40 personen per voorstelling. Het wordt dus een gezellige kleine bijeenkomst. Wees er daarom snel bij en schrijf je tijdig in. De deuren gaan open om 20 uur en de film start om 21 uur. Inschrijven kost 5 euro (via de website van Westrand) die je moet betalen aan de kassa ter plaatse. Op 28 augustus wordt de film ‘The Greatest Showman’ gespeeld en op 4 september ‘The Grand Budapest Hotel’. Bij slecht weer worden de films geannuleerd. De organisatie gebeurt conform de COVID-19 veiligheidsmaatregelen. Er wordt gevraagd om bij aankomst je mondmasker te dragen totdat je hebt plaatsgenomen.