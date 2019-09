Gemeenteraad keurt openbare verkoop van Pampoelhuis goed

Michiel Elinckx

25 september 2019

14u18 2 Dilbeek De Dilbeekse gemeenteraad heeft het voorstel om het Pampoelhuis van Groot-Bijgaarden openbaar te verkopen goedgekeurd. De oppositiepartijen zijn tegen, maar schepen van Gebouwen Diane Van Hove (N-VA) vindt het een juiste keuze.

Het Pampoelhuis maakte ooit deel uit van de historische pampoelhoeve van Ganshore, die in 1933 door Raymond Pelgrims de Bigard werd heropgebouwd om als gemeentehuis te dienen van Groot-Bijgaarden. Het gebouw is al sinds 1940 beschermd en diende de voorbije decennia als thuis voor het OCMW, de cultuurdienst en de politie. Het gebouw stond al een tijdje grotendeels leeg. Het gemeentebestuur vroeg goedkeuring aan de gemeenteraad om het gebouw openbaar te verkopen.

Erfpacht

Dat was echter tegen de zin van oppositiepartijen CD&V, DNA! en Groen-sp.a. Onder meer CD&V-raadslid Jef Vanderoost vindt dat een erfpacht een betere oplossing is. “Zo kan een gemeente perfect bepalen wat er in het gebouw komt en onder welke voorwaarden”, zegt Vanderoost. “Bij een verkoop wordt het gebouw volledig uit handen gegeven en heeft de gemeente geen enkele inspraak meer. Een fundamenteel verschil.”

Financiële middelen

Schepen Van Hove vindt een verkoop een betere oplossing. “De financiële middelen van de gemeente staan vandaag onder druk”, weet Van Hove. “De inkomsten dalen én er zijn grote noodzakelijke investeringen in gebouwen en de vernieuwing van straten en pleinen. Een verkoop zoals die van het Pampoelhuis dringt zich dan ook op om verder verval van het erfgoed tegen te gaan. Daarnaast liggen de renovatiekosten van het Pampoelhuis te hoog.” De gemeenteraad keurde het agendapunt goed. Wanneer die openbare verkoop georganiseerd wordt, is nog niet geweten, maar volgens schepen Van Hove kan dat nog een tijdje op zich laten wachten.