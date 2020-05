Gemeenteraad geeft groen licht voor uitbreiding personeelskader van politiezone Amber Gys

17u59 0 Dilbeek Dilbeek breidt de capaciteit van haar lokale politie uit naar 98 operationele leden, dat werd beslist op de gemeenteraad van afgelopen dinsdag. Hiermee kiest het gemeentebestuur voor een operationele versterking op het terrein om zoveel mogelijk aan de huidige en toekomstige veiligheidsnoden te beantwoorden.

De laatste jaren verschoven heel wat taken van de federale naar de lokale politie. Ook is er een toename van de criminaliteit, wat zorgt voor een toegenomen werkdruk bij de agenten. In de periode 2009-2012 stond de gemeente nog bovenaan in de regionale inbraakstatistieken. “Het is met een beleidsimpuls sinds 2013 dat het Dilbeekse politiekorps met meer personeel en middelen een inhaalbeweging kon realiseren”, verduidelijkt burgemeester Willy Segers (N-VA). Door een tevredenheidsenquête bij het personeel van de lokale politie-afdeling merkte de gemeente dat er een stijgende interventiedruk voordoet. Dit leidde opnieuw tot een voorstel voor een nieuwe personeelsuitbreiding.

Uitbreiding operationele medewerkers

Tijdens de gemeenteraad van afgelopen dinsdag werd de uitbreiding van het personeelskader goedgekeurd. “Een zal een uitbreiding gebeuren van 90 naar 98 operationele en naar een totaal streven van 22 administratieve medewerkers. Deze acht nieuwe operationele medewerkers zullen in de loop van de komende maanden en jaren onder andere worden aangeworven bij de dienst interventie als inspecteurs. Op termijn is het dan ook de bedoeling dat we van één nachtpatrouille naar twee kunnen overgaan.” Wel viel op dat de CD&V-, DNA- en Groen/sp.a-fracties zich onthielden bij de stemming.

Deze fracties gebruikten als motivering dat het te veel geld zou kosten. Volgens N-VA fractieleider Jan Erkelbout maakten deze fracties een onlogische beslissing. “Dat lijkt me het logische gevolg van een keuze voor personeelsuitbreiding”, aldus Erkelbout. “Daarmee kies je als bestuur voor de optie om je veiligheidsbeleid te versterken. Maar dat laatste kregen onze vroegere coalitiepartners blijkbaar niet over de lippen.” Ook burgemeester Segers vindt dat de medewerkers het verdienen om de veiligheidstaken in goede omstandigheden kunnen uitvoeren. “Hiermee benadrukken we wat we met N-VA nu reeds voor de tweede legislatuur op rij aan onze Dilbeekse bevolking willen bieden, een veilige thuis in een welvarend Dilbeek.”