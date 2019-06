Gemeenteplein gedeeltelijk autovrij vanaf 25 juni: "Mogelijk krijgt dit proefproject een vervolg” Michiel Elinckx

17 juni 2019

14u05 9 Dilbeek Vanaf dinsdag 25 juni wordt een deel van het gemeenteplein autovrij. Dat bevestigt mobiliteitsschepen Stijn Quaghebeur (N-VA). De zone tussen de horecazaken en de speeltuin zal tot zondag 1 september niet bereikbaar zijn voor voertuigen.

Het autoluwe gemeenteplein moet een boost geven aan de verschillende handelszaken in het centrum. “Niet heel het gemeenteplein wordt afgesloten. Enkel de zone tussen de horecazaken en de speeltuin zal onbereikbaar zijn”, zegt schepen Quaghebeur. “Wie van de Baron de Vironlaan komt, zal een kleine omweg moeten maken. Het kasteel en de zone daarrond blijven bereikbaar voor automobilisten.”

Masterplan

In het masterplan stonden al plannen om het volledige gemeenteplein autoluw te maken. De herinrichting van het plein, dat de komende jaren op de agenda staat, moet automobilisten zoveel mogelijk weghouden. “In het masterplan is opgenomen om deze zone verkeersvrij te houden, de zone rond het gemeenteplein verkeersluw. Daar zal enkel plaatselijk verkeer mogelijk zijn. Het proefproject is dus een goede aanleiding om één en ander op het terrein uit te testen in aanloop van een mogelijke definitieve situatie.”