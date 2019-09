Gemeenteplein blijft verkeersvrij tot aan jaarmarkt (daarna opnieuw doorgaand verkeer) Michiel Elinckx

20 september 2019

14u48 0 Dilbeek De afsluiting van het Gemeenteplein ter hoogte van de horecazaken aan het park wordt verlengd tot aan de jaarmarkt van maandag 7 oktober.

Oorspronkelijk was voorzien de straat terug open te stellen op 1 september. De uitbaters waren echter bijzonder tevreden over de afgelopen zomer en vroegen om een verlenging van de tijdelijke situatie. Die is toegekend tot en met 7 oktober. Daarna zal er terug doorgaand verkeer mogelijk zijn.