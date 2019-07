Gemeentebestuur voert zone 30 in aan dorpskernen deelgemeenen: "Logische snelheid is een gerespecteerde snelheid” Michiel Elinckx

15 juli 2019

14u41 6 Dilbeek Het schepencollege heeft beslist om bijkomende zones 30 in te voeren aan de dorpskernen van Itterbeek, Sint-Anna-Pede en Sint-Gertrudis-Pede. Voor het centrum van Groot-Bijgaarden bekijkt het bestuur om de zone 30 uit te breiden.

Met deze maatregel zullen alle dorpskernen van Dilbeek over een zone 30 beschikken. “Vorig jaar vergrootten we reeds de zone 30 in het centrum van Dilbeek”, zegt mobiliteitsschepen Stijn Quaghebeur (N-VA). “In het kader van het mobiliteitsplan voor het centrum van Groot-Bijgaarden bekijken we momenteel eveneens de uitbreiding van de bestaande zone 30.”

Geen grote zones

Schepen Quaghebeur benadrukt dat de invoering van een zone 30 erg effectief blijkt te zijn. “Het heeft geen zin om te grote zones 30 in te voeren waar deze snelheid niet gehandhaafd kan worden. Een logische snelheid is een gerespecteerde snelheid”, besluit Quaghebeur. De zone 30 in Sint-Anna-Pede bevindt zich rond de Sint-Anna-Kapel en Resto Noa. In Sint-Getrudis-Pede geldt dat voor een deel van de Isabellastraat en de Lostraat. In Itterbeek zal de zone 30 aan het dorpsplein komen. Wanneer de borden effectief geplaatst worden, kan het gemeentebestuur nog niet zeggen.