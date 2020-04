Gemeente stapt mee in groepsaankoop mondmaskers via Haviland Amber Gys

28 april 2020

13u36 1 Dilbeek Elke Dilbekenaar krijgt binnenkort een gratis herbruikbaar mondmasker. De gemeente is vorige week mee in de groepsaankoop via intercommunale Haviland gestapt.

Vorige week besliste het schepencollege van Dilbeek om mee in de groepsaankoop van mondmaskers te stappen. Die worden via intercommunale Haviland aangekocht samen met de meeste aangesloten gemeenten. Er zullen 44.000 mondmaskers worden besteld die in golven zullen geleverd worden aan de inwoners. Alle verdere formaliteiten worden nu de komende dagen in overleg met Haviland verfijnd.

De veiligheidsraad van vrijdag 24 april heeft duidelijk gemaakt dat mondmaskers op het openbaar vervoer verplicht en op heel wat openbare plaatsen aangeraden worden. “We wachten dan ook niet langer en lieten Haviland weten mee te stappen in de groepsaankoop”, aldus burgemeester Willy Segers. “Door samen te werken zorgen we voor een goede kwaliteitscontrole en vermijden we een opbod tussen buurgemeentes.” Wanneer en hoe de mondmaskers precies geleverd worden, is nog niet duidelijk.

Nationale naaiactie

De gemeente Dilbeek zet ook mee de schouders onder de Nationale Naaiactie. “Het doel is om zoveel mogelijk mondmaskers te maken in de komende weken, voor jezelf maar ook voor anderen. Meer dan 50.000 vrijwilligers van verschillende organisaties staan klaar om dit voor elkaar te krijgen”, verduidelijkt Segers. Hoe doe je mee? Ga naar maakjemondmasker.be, download het patroon en de instructies en naaien maar, met of zonder een naaimachine. Vanaf woensdag 6 mei kan je jouw zelf genaaide mondmaskers inleveren in de Welzijnscampus in de Bosstraat 84 in Groot-Bijgaarden. Dit kan elke werkdag van 9 tot 12 uur.