Gemeente pakt overlast skatepark aan: “Veelvuldige incidenten vragen om bijkomende acties” Michiel Elinckx

25 juni 2019

21u31 0 Dilbeek De afgelopen weken werd er geregeld melding gemaakt van overlast aan het skatepark in de d’Arconatistraat, net achter CC Westrand. De betrokken skaters, de gemeente Dilbeek en de lokale politie gaan nu samen op zoek naar oplossingen.

Het Dilbeekse skatepark trekt heel wat jongeren naar het centrum. De populariteit heeft wel een keerzijde van de medaille: overlast. “De laatste weken werden er door de jongeren, de omwonenden en de omgeving een aantal incidenten gesignaleerd die om bijkomende acties vragen”, zegt schepen van Vrije Tijd Anneleen Van den Houte (N-VA). “De overlast gaat van provocaties, veel afval achterlaten, luide muziek tot echte ordeverstoring, vandalisme, verbale en fysieke agressie. Aangezien dit inbreuken zijn op zowel het huishoudelijk reglement voor het gebruik van het skatepark als op het politiereglement dringen enkele bijkomende maatregelen zich op. Om de rust te doen weerkeren, zullen er na een gesprek met de betrokken partijen vanuit gemeentelijke teams en de politie zowel preventieve als controlerende en sanctionerende maatregelen worden genomen.”

Samenwerking met skatemilieu

De politie zal verhoogde controles uitvoeren op het skatepark en de geldende regels duidelijk maken aan de gebruikers. Bij minderjarigen wordt ook bekeken op welke manier de ouders kunnen worden geresponsabiliseerd. De problematiek kan echter niet alleen door de politie worden aangepakt. “Om zo efficiënt mogelijk te handelen, zullen we de jongeren zelf betrekken bij de acties die we ondernemen”, laat Van den Houte weten. “Hiervoor gaan we samenwerken met enkele sleutelfiguren binnen het skatemilieu. Deze personen gaan tijdens de zomer frequent aanwezig zijn om in dialoog te gaan met de gebruikers en bezoekers van de site. Zo worden gebruikers op hun verantwoordelijkheden gewezen en gestimuleerd om zich aan de afspraken en geldende reglementen te houden.”

Beter beeld van gebruikers

Op 7 juli vindt een skate-event plaats, waarbij gebruikers ook geïnformeerd worden omtrent de afspraken en het reglement. Tijdens de eerste week van juli en de laatste week van augustus worden eveneens skatekampen georganiseerd voor beginnende en ervaren skaters. “Ook tijdens die activiteiten willen we de gebruikers inlichten en responsabiliseren over welk gedrag verwacht wordt en wat er niet aanvaard wordt op het skatepark. Met deze aanpak willen we een beter beeld krijgen over de gebruikers van het park en welke verantwoordelijkheid ze zelf kunnen opnemen. Daarnaast gaan we bekijken welke politionele maatregelen er nodig zijn”, besluit Van den Houte. Het is echter niet de eerste keer dat het skatepark voor overlast zorgt. Ook in 2016 kwamen er klachten, onder meer over diefstallen en dealen van drugs. De politie hield toen extra politiecontroles rond het skatepark.