Gemeente ondertekent charter 'Generatie Rookvrij’ (en wil gemeentelijke infrastructuur rookvrij maken) Michiel Elinckx

03 juni 2019

12u09 0 Dilbeek De gemeenteraad heeft de ondertekening van het charter ‘Generatie Rookvrij’ goedgekeurd. Via de onderschrijving van het charter engageert het college zich om de gemeentelijke infrastructuur rookvrij te maken.

Het voorstel voor de ondertekening van het charter kwam van oppositielid Jef Vanderoost (CD&V). “’Generatie Rookvrij’ wil een brede beweging opstarten met mensen en organisaties die ijveren voor een samenleving waar niemand nog overlijdt aan de gevolgen van roken en meeroken”, aldus Vanderoost. “We moeten van rookvrij de nieuwe norm maken. De gezondheidsschade door passief roken is niet enkel binnen maar ook in de buitenlucht groot. Dilbeek heeft zich nu geëngageerd om het goede voorbeeld te geven en een gezonde omgeving voor kinderen te creëren.”

Niet meer roken op kindvriendelijke plaatsen

Concreet stemde de gemeenteraad in om samen met de gebruikers het label ‘Generatie rookvrij’ te behalen voor alle infrastructuur waar vaak kinderen komen. Dat kan door aan rokers te vragen op deze kindvriendelijke plaatsen niet meer te roken en bijvoorbeeld aan de publieksingangen van de gemeentelijke gebouwen een rookvrije zone te creëren. “We zijn verheugd dat de gemeenteraad unaniem instemde met ons voorstel. We zullen dan ook nauw opvolgen of het engagement ook in de praktijk wordt omgezet”, besluit Vanderoost.