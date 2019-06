Gemeente houdt infomarkt over ruimtelijk uitvoeringsplan van stationsomgeving Michiel Elinckx

14u53 5 Dilbeek Op woensdag 26 juni houdt gemeente Dilbeek een infomarkt omtrent het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Stationsomgeving.

Via het RUP wil de gemeente Dilbeek de volledige stationsbuurt herinrichten. Eerder waren er al vergaderingen en workshops. Momenteel ligt er een startnota klaar, die onder meer op de gemeentelijke website te vinden is. Tijdens de infomarkt zal de startnota worden toegelicht en kunnen inwoners vragen stellen of suggesties geven. De infomarkt vindt plaats tussen 15 uur en 19 uur aan het station van Dilbeek. Inschrijven is niet nodig.