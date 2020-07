Gemeente Dilbeek lanceert geschenkbon om handelaars te steunen Amber Gys

25 juli 2020

16u47 0 Dilbeek Vanaf nu kan je een geschenkbon kopen die geldig is bij heel wat Dilbeekse handelaars. Geef hem cadeau of hou de bon voor jezelf en steun hiermee de Dilbeekse handelaars na deze moeilijke periode.

Je kan de geschenkbon online kopen vanaf 24 juli. Je ontvangt dan een bon met een QR-code die je kan bijhouden op je smartphone, afdrukken of doorsturen naar de gelukkige. Je hoeft de geschenkbon ook niet in een keer uit te geven. Telkens je de QR-code scant, zie je het saldo verschijnen. Dus ook voor kleine bedragen is de geschenkbon handig. Hoe meer handelaars meedoen met dit initiatief, hoe groter het aanbod voor de klant om de geschenkbon te gebruiken. Als handelaar moet je de QR-code van de geschenkbon te scannen bij betaling. De uitbetaling verloopt automatisch. Alle kosten hiervan worden gedragen door de gemeente. Het enige wat je als handelaars moet doen is je registreren als handelaar in de Dilbeek App.