Gemeente Dilbeek gaat in zee met Pro Natura voor onderhoud begraafplaatsen Michiel Elinckx

05 juli 2019

16u05 6 Dilbeek De gemeente Dilbeek gaat een samenwerking aan met Pro Natura voor het volledige onderhoud van de begraafplaatsen Dilbeek, Bodegem, Sint-Ulriks-Kapelle en Itterbeek. De kerkhoven van Sint-Ulriks-Kapelle en Groot-Bijgaarden worden onderhouden door andere werklieden.

De gemeente beschikt over zeven begraafplaatsen. Op de kerkhoven zijn er vaak problemen met het onderhoud van de graven. Het gemeentebestuur besteedt nu het onderhoud uit aan externe firma’s. Onder meer Pro Natura en de Beschuttende Werkplaats Pajottenland zullen een deel van het werk op zich nemen. “Ik doe wekelijks mijn rondleiding van de kerkhoven, om te zien of alles proper erbij ligt. Zo niet, stel ik een actieplan op en bespreek ik de taken met onze externe partners”, zegt schepen van Begraafplaatsen Linda Janssens (Open Vld).

Ingroenen

Schepen Janssens wil ook verschillende begraafplaatsen ingroenen. “Dilbeek zal dit jaar nog ingegroend worden en later komt Schepdaal nog aan de beurt”, aldus Janssens. “Door het ingroenen is het makkelijker te onderhouden want het onkruid is minder zichtbaar. We denken eraan om een columbarium in Sint-Martens-Bodegem te plaatsen. De wensen van de mensen evolueren mee met de tijd. We krijgen meer wensen binnen om biologisch begraven te worden zoals het uitstrooien in een bos of in een bio-afbreekbare urne.”