Gemeente bekijkt aankoop van Club Umani, maar grote interesse is er volgens burgemeester Segers (N-VA) niet Tom Vierendeels

21 januari 2020

18u04 1 Dilbeek Het Dilbeekse gemeentebestuur bekijkt een eventuele aankoop van Club Umani in Schepdaal. Afgelopen weekend raakte bekend dat de discotheek te koop staat voor 3 miljoen euro. “We zien het niet als een opportuniteit en budget is er ook niet voor vrijgemaakt, maar we gaan de zaak wel bezoeken en bekijken of er toch mogelijkheden zijn”, zegt burgemeester Willy Segers (N-VA).

Dat Club Umani te koop staat was ook een gespreksonderwerp tijdens het schepencollege van maandag. De gemeente had in 2011 al interesse om het gebouw te kopen, maar dat was dus voor de grondige renovatie door huidig eigenaar Roger Kerremans. “We hadden dus naast de aankoop ook nog heel wat geld moeten investeren in renovatiewerken aan het gebouw”, verklaart Segers. “Nu hebben die werken al plaatsgevonden en dat resulteerde in een modern gebouw.”

En dus wil het bestuur de verkoop niet zomaar aan zich voorbij laten gaan. “We gaan een afspraak maken om het te bekijken”, bevestigt Segers. “De gelegenheid doet zich voor op ons grondgebied dus het zou te gek zijn om het niet te doen. Maar de kans is niet heel reëel dat we tot een koop zullen overgaan. Een bestemming hebben we bijvoorbeeld al niet voor ogen. De problematiek rond een fuiflocatie is afgenomen door de komst van Castelhof en deze bestuursperiode gaan we ook de feestzaal van De Westrand renoveren. Er is ook niets anders in de meerjarenplanning dat we kunnen linken aan het gebouw in Schepdaal. We zoeken wel nieuwe administratieve gebouwen, maar die hebben we liever in het centrum van Dilbeek. Geld voor Umani is er ook niet vrijgemaakt, maar als het eventueel tot een koop komt kan er altijd budget vrijgemaakt worden.”