Geen Vive le Vélo aan kerk Sint-Anna-Pede: "Had nochtans mooi kunnen zijn” Michiel Elinckx

08 juli 2019

10u40 0 Dilbeek Dilbeek droomde van een bezoekje van Vive le Vélo, maar Karl Vannieuwkerke en zijn gasten bleven in Brussel. Onder meer schepen Anneleen Van den Houte (N-VA) probeerde het populaire VRT-programma naar het centrum van Sint-Anna-Pede te halen.

“Het had mooi kunnen zijn”, zegt burgemeester Segers via sociale media. “De uitzending van Vive le Vélo na de eerste rit van de Tour, met een ondergaande zon naast het Bruegelkerkje van Sint-Anna-Pede. Sportsschepen Anneleen Van den Houte wroette een heel jaar om Karl Vannieuwkerke te overtuigen om deze pittoreske site tijdens het Bruegeljaar als decor uit te kiezen. Helaas stelde iemand uit Laken zijn tuintje ter beschikking.” Burgemeester Segers verwijst naar koning Filip, die toestemming gaf aan Vive le Vélo om zich te plaatsen in de tuin van het koninklijk paleis.

Promo voor Bruegeliaans Pajottenland

Toch is alle moeite niet voor niets geweest. Tijdens de eerste uitzending van Vive le Vélo voerde Vannieuwkerke promo voor de doortocht in het Bruegeliaanse Pajottenland. Een kleine troostprijs voor de gemeente Dilbeek.