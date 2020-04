Geen Vijverfestival deze zomer door coronamaatregelen: “In 2021 gaan we extra hard knallen om er opnieuw een topeditie van te maken” Amber Gys

21 april 2020

10u05 0 Dilbeek Voor het eerste in zestien jaar komt er geen Vijverfestival deze zomer. Het festival lokt elk jaar bijna 10.000 bezoekers, maar de organisatoren vinden het zelf onverantwoord om het dit jaar te laten doorgaan door het coronavirus. “We zetten alles in z’n werk om in 2021 opnieuw te knallen”, klinkt het bij de organisatie.

De Nationale Veiligheidsraad besliste vorige week om tot en met 31 augustus 2020 geen grote evenementen of festivals te laten doorgaan zoals Tomorrowland en de Gentse Feesten. Over de ietwat ‘kleinere’ evenementen, dorpsfeesten en kermissen was echter nog geen sprake om deze af te gelasten. Daarom nemen veel organisaties het heft in eigen handen en nemen ze dan maar zelf de moeilijke beslissing om hun evenement af te gelasten.

Ook de zeventiende editie van het Vijverfestival moet eraan geloven. “Voor het eerst in 16 jaar wordt het dus ook een zomer zonder het Vijverfestival in Dilbeek”, zegt voorzitster van het Vijverfestival Anders Deliens. Wij blijven als organisatoren niet bij de pakken zitten, en zetten alles in het werk om volgende zomer 2021 extra te knallen.”

Editie 2021

Voor velen zal deze beslissing niet, of juist wel, als een verrassing aankomen. “Met jaarlijks een gemiddeld aantal van 10.000 bezoekers, is het dankzij het coronavirus onverantwoord om het Vijverfestival te laten doorgaan. We moeten in de eerste plaats voorrang geven aan de gezondheid en veiligheid van de bevolking, onze festivalbezoekers, artiesten, crew en vrijwilligers.”

Maar de afgelasting van editie 2020 wil niet zeggen dat de organisatoren bij de pakken blijven zitten. “We zijn al in gesprek met onze leveranciers, vrijwilligers en artiesten en proberen zoveel mogelijk daarvan te verplaatsen naar 2021. Het gemeentebestuur van Dilbeek steunt deze beslissing en staat ons, als organisatoren, bij om de toekomst van het Vijverfestival veilig te stellen.”

Familiefestival

Het gratis Vijverfestival zou normaal doorgegaan zijn op vrijdag 10 en zaterdag 11 juli 2020, maar werd nu verplaatst naar vrijdag 9 en zaterdag 10 juli 2021. De volgende editie zou opnieuw doorgaan op de gewoonlijke plaats, aan het kasteeldomein in het centrum van Dilbeek. Vorige jaar pakten de organisatoren nog uit met een primeur: herbruikbare eetbakjes zodat ze als festival hun ecologische voetafdruk nog kleiner kunnen maken, en dat was toen zeker gelukt!

Samen het coronavirus een halt toeroepen. Met dat doel voor ogen, blijven de organisatoren positief communiceren naar hun festivalpubliek. “We zijn een familiefestival met een gemengd publiek van jong en oud. Deze zouden we graag via onze sociale media toch wat warmte, liefde en gezelschap willen toesturen tijdens de zomer. Hou jullie gezond Vijvervrienden, want we zien elkaar volgende zomer terug”, sluit Vijverfestival-woordvoerster Ciska De Man af.