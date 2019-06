Geen straf voor ex-agente die door het lint ging WHW

17 juni 2019

17u18 0 Dilbeek Een 56-jarige vrouw uit Dilbeek heeft de gunst van de opschorting gekregen voor weerspannigheid en slagen aan agenten. Ze was twee jaar geleden totaal door het lint gegaan tegen agenten. Opvallend: de vrouw is op brugpensioen na een lange carrière als... politieagente.

Op 1 maart 2017 had de vrouw voor de zoveelste keer het noodnummer gebeld. Deze keer ‘had een vriendin haar gsm gestolen’. Twee agenten kwamen ter plaatse. Tot hun verbazing zagen ze op de salontafel de ‘gestolen’ gsm liggen. De agenten maakten haar hier attent op. Daarop stuurde ze hen naar buiten maar ze hield ondertussen een van de twee ordehandhavers vast bij zijn kogelwerende vest. Toen zijn collega tussenkwam om haar tot bedaren te brengen sloeg ze hem in het gezicht, waarna een resem stampen volgden. Het was slechts het begin van de ellende, want ze verzette zich vervolgens hevig tegen haar arrestatie. In de combi slaagde ze erin haar handboeien uit te doen en het raampje te openen. Ook beschadigde ze het interieur en een deur van de combi. Bovendien vernielde ze de bril van een van de agenten.

Urineren in cel

Toen ze uiteindelijk toch in een cel was gestoken bleek de furie nog niet bedaard. Ze urineerde de hele cel onder en duwde een deken in het toilet. “Mevrouw is een echt probleemgeval. Zo staat ze er al lang om bekend om voor het minste de ordediensten te bellen. Daarom lijkt een celstraf van 6 maanden met uitstel gepast, met als probatievoorwaarden dat ze zich laat begeleiden voor haar alcoholmisbruik en agressieprobleem”, had het parket vorige maand gevorderd. Een strenge vordering, meende de verdediging. “Ze weet maar al te goed dat ze zwaar over de schreef is gegaan”, aldus haar advocate Elisa Van Bocxlaer. “Het positieve is dat ze geleerd heeft uit het voorval. Zo is er een einde gekomen aan de vele telefoontjes.” De verdediging vroeg om de probatie-opschorting. De rechter vond dit een goed voorstel en besloot de vrouw een tweede kans te geven.