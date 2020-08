Geen mondmaskerplicht meer in Dilbeek, samenscholingsverbod blijft gelden Amber Gys

19 augustus 2020

10u12 0 Dilbeek Door de positieve evolutie van het aantal besmettingen in de gemeente Dilbeek, wordt het dragen van een mondmasker niet langer algemeen verplicht in de hele gemeente. Het samenscholingsverbod voor groepen groter dan 5 personen tussen 22 en 6 uur blijft wel van kracht.

De afgelopen dagen werd de algemene mondmaskerplicht in Dilbeek volgens de lokale politie goed opgevolgd. De politie trad vooral sensibiliserend op en maande aan de regel na te leven. Slechts een tiental keer werd er geverbaliseerd omdat mensen weigerden gevolg te geven aan de vraag van de inspecteurs. De cijfers zijn de afgelopen dagen gunstig, daarom wordt het mondmasker niet langer algemeen verplicht over het volledige grondgebied van de gemeente. Wel is het in de hele provincie Vlaams-Brabant verplicht er altijd een op zak te hebben, dat beslist de gouverneur vorige week.

Het verbod om met meer dan vijf personen samen te scholen tussen 22 en 6 uur blijft wel geldig. De meeste van die samenkomsten overtraden de basisregels van de contactbubbels. Door een verstrenging kan de politie daar gerichter tegen optreden. De komende dagen wordt de signalisatie in de hele gemeente stapsgewijs aangepast.