Geen halalmaaltijden meer in gemeentelijke kinderdagverblijven: “Aanbieden als keuze was een vergissing” Tom Vierendeels

22 november 2019

17u36 2 Dilbeek Kinderen van kinderdagverblijven ‘t Bijgaardje en ‘t Klein Klein Keperke zullen niet meer kunnen kiezen voor een halalmaaltijd. “Er is door het college nooit goedkeuring voor gegeven”, zegt burgemeester Willy Segers (N-VA). De keuze zou onbewust opgenomen zijn in de lijst met mogelijkheden bij het veranderen van traiteur.

Het waren een of meerdere ouders die hun kroost naar een van de twee gemeentelijke kinderdagverblijven brengen die aan de verantwoordelijken vroegen hoe het kwam dat er halalmaaltijden aangeboden worden. De kinderdagverblijven vallen, net zoals de Dienst voor Opvanggezinnen, onder de EVA-vzw Gemeentelijke Kinderopvang Dilbeek.

“Tijdens die raad werd dit door onze verantwoordelijke besproken”, weet Segers. “Nu blijkt dat dit nooit goedgekeurd geweest is. De vraag werd ooit wel eens gesteld aan het college, maar werd toen geweigerd. Toen een tweetal jaar geleden van traiteur veranderd werd, moet de mogelijkheid tot het aanbieden van halalmaaltijden per ongeluk zijn opgenomen in het reglement. Enkel een vegetarische maaltijd als alternatief wordt aangeboden. Blijkbaar zijn er momenteel een of twee kinderen die een of twee dagen per week een halalmaaltijd eten. De vraag is er dus echt niet en we willen ook geen slapende honden wakker maken door de vraag te stellen. Het bestuur zal alles nu rechtzetten en de mogelijkheid van halalmaaltijden zal verdwijnen uit het aanbod.”