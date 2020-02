Frédéric zal Marathon des Sables uitlopen voor tweejarige Enoha: “Hij is mijn belangrijkste motivatie” Amber Gys en Jan Mosselmans

25 februari 2020

17u40 0 Dilbeek Frédéric Geerts zal in april de 35ste editie van de ‘Marathon des Sables’ in de Marokkaanse woestijn lopen. Hij wil via deze weg donaties verzamelen voor de tweejarige jongen Enoha, die aan de levensbedreigende ziekte muco leidt. Zijn doel is om minimaal 10.000 euro op te halen over een periode van één jaar.

De 52-jarige man uit Dilbeek bereidt zich voor om tijdens de Marathon des Sables in de Marokkaanse woestijn 250 km te lopen voor het goede doel. Hij startte een inzamelactie voor een tweejarige jongen, Enoha. De jongen leidt aan muco (mucoviscidose), de meest voorkomende levensbedreigende en erfelijke ziekte in België. Deze tast zowel het long- als het spijsverteringsstelsel aan en wordt niet erkend door de sociale zekerheid waardoor de behandelingen niet worden terugbetaald. De genezing van deze ziekte is momenteel nog niet mogelijk.

Met deze inzamelactie wil Frédéric 10.000 euro inzamelen over een periode van één jaar. De inzamelactie werd opgericht op 11 april 2019, een symbolische dag, want de eerste donatie werd gedaan door Stéphanie, de moeder van Enoha. De actie eindigt wanneer de aankomst van de marathon is gepland, op 11 april 2020. Frédéric zal tijdens de marathon in Marokko 250 km lopen over een periode van zes dagen.

Dubbele missie

“Ik heb momenteel een dubbele missie. Enerzijds zou ik heel graag die 10.000 euro ingezameld hebben, het mag zelfs veel meer zijn. Momenteel werd er al meer dan 8.000 euro ingezameld. Mijn tweede doel is om op 11 april de 250 km van de Marathon des Sables uit te lopen”, vertelt Frédéric. “Enoha is mijn belangrijkste motivatie. Hij begeleidt mij doorheen al de stappen op elk moment van de tocht. Ook heb ik voor zijn ouders, Stéphanie en Jean-Marc, heel veel respect en bewondering. Dankzij hen heb ik dit project voor hun zoon kunnen opzetten en verwezenlijken.”

Via de website van muco kan de hele actie tot op de voet worden gevolgd én kan iedereen vrije bijdragen aanleveren tot 11 april. “Zonder jullie hulp is dit allemaal niet mogelijk. Jullie steun tijdens dit avontuur zal mijn stappen in het woestijnzand alleen maar lichter maken. Ik ben enorm trots en hoop deze missie tot op het einde te mogen uitvoeren. Ik zal nooit alleen zijn, met Enoha en u aan mijn zijde.”

Frédéric loopt momenteel meer dan 100 km per week ter voorbereiding van deze prestatie. Tijdens de marathon moet hij gemiddeld veertig kilometer per dag afleggen. Tijdens de vorige zomer werd al een promovideo gelanceerd voor deze actie. “Als u het niet voor Enoha doet, doe het dan voor alle anderen die u zal helpen en dat u ooit zal leren kennen”, vult Frédéric aan.