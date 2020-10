Frans de Bisschop (90) wandelde 49 keer rond Dilbeekse centrum om zoon Ivo (65) te steunen: “Een uitzonderlijke prestatie op die leeftijd”

Dilbeek

De vader van Parkinsonpatiënt Ivo De Bisschop , de 90-jarige Frans, steunt het initiatief van zijn zoon met een eigen initiatief in zijn thuisgemeente Dilbeek. Er werd 49 dagen lang een kleinschalige ‘Parkinson Walk’ georganiseerd in de thuisgemeente van vader en zoon die heel wat mensen dagelijks op de been bracht. Wij hebben afgesproken met vader Frans, die net 90 jaar is geworden. “Enorm fier op mijn zoon zijn prestatie, maar niet verwacht dat het zo moeilijk zou worden”, vertelt Frans ons.