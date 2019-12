Fotografie en keramiek vergezellen rock, jazz en blues tijdens ‘Puur Puur Puur’ in JC Castelhof Tom Vierendeels

19 december 2019

18u41 6 Dilbeek De Dilbeekse muziekband Beyond The Labyrinth organiseert vrijdagavond het evenement ‘Puur Puur Puur’ in JC Castelhof. Naast optredens gaande van rock en swing tot reggae en jazz stellen ook twee kunstenaars foto’s en keramiek tentoon.

Het evenement gaat vrijdagavond 20 december door in het jeugdcentrum van Sint-Martens-Bodegem. Bedoeling is om een eindejaarsconcert te brengen, samen met twee te bezoeken expo’s van kunstenaars. De optredens starten om 20.15 met onder meer Beyond The Labyrinth, opgericht in 1996, dat het evenement organiseert. De groep die al drie van haar clips in JC Castelhof opnam, brengt op akoestische wijze klassieke rock maar gaat ook verder en durft zelfs een wals te brengen. Daarnaast bestijgen ook SISTA MIKA (reggae), Sproqueville Ramblers (cajun), Mean Missy and The Oldtimers (jazz, swing, blues) en de akoestische groep Eternal Breath het podium. Tegelijkertijd loopt een fotografietentoonstelling van Reinhold Podevijn en stellen Katarine Bouckaert en Katleen De Langhe hun keramiek tentoon. Kaartjes aan de kassa kosten tien euro terwijl kinderen onder de twaalf jaar gratis binnen mogen. Parkeren kan aan het station van Sint-Martens-Bodegem.