Flatscreendieven krijgen verschillende straf Wouter Hertogs

26 juni 2020

10u29 0 Dilbeek Twee mannen zijn veroordeeld tot 12 maanden met uitstel en 24 maanden cel voor een inbraak in een bedrijf in Groot-Bijgaarden. De twee werden op heterdaad betrapt toen ze aan de haal wilden gaan met een televisietoestel.

In de nacht van 23 op 24 augustus zag een patrouille hoe twee mannen over een hek van een bedrijf in Groot-Bijgaarden klommen. Ze besloten hen te intercepteren. Met succes, want de twee hadden een flatscreen-TV op zak. Ze bleken eerder een nummerplaat gestolen te hebben. Deze hadden ze op hun vluchtauto gemonteerd om onder de radar te blijven. Het televisietoestel bleek dan weer afkomstig uit een bedrijf, waar de twee een raam hadden verbrijzeld om binnen te dringen. Een van hen had bovendien een boksijzer op zak waardoor hij ook voor verboden wapenbezit vervolgd werd. Hij gaf verstek en kreeg daarom 24 maanden cel. Zijn kompaan was wel aanwezig en werd beloond met een milde straf met uitstel.