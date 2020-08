Filerijden op E40 richting kust in Wetteren en Groot-Bijgaarden na ongevallen Tom Vierendeels

08 augustus 2020

11u03 2 Dilbeek Op de E40 tussen Brussel en de kust is het zowel in Dilbeek als in de omgeving van Gent filerijden. Bij dat eerste komt dat door twee kleinere ongevallen. Hierdoor is er ook een impact op de zowel de Busselse binnen- als buitenring.

Een eerste ongeval deed zich in Sint-Ulriks-Kapelle rond 9.30 uur voor tussen twee personenwagens. Daarbij viel één lichtgewonde persoon die voor verzorging en controle werd afgevoerd. Beide voertuigen konden op de pechstrook worden geplaatst, maar al snel ontstond er een file.

In die file gebeurde even later even voorbij het tankstation in Groot-Bijgaarden nog een tweede kop-staartbotsing op de linkerrijstrook. Hier vielen gelukkig geen gewonden. Beide ongevallen veroorzaken wel file die op de R0 buitenring start vanaf Grimbergen en op de binnenring van voor de afrit Groot-Bijgaarden.

Oost-Vlaanderen

Verder op de E40 in Oost-vlaanderen is het opnieuw aanschuiven. Automobilisten verliezen er 40 minuten tussen Wetteren en Nevele. Wie dus naar de zee wil vertrekken om verkoeling te zoeken vertrekt maar beter op tijd.