Ferm Kinderopvang opent nieuw kinderdagverblijf in Schepdaal Amber Gys

20 februari 2020

14u42 0 Dilbeek Momenteel is de oude pastoriewoning langs de E.Eylenboschstraat in Dilbeek een drukke werf. Maar vanaf 27 april 2020 zijn hier 34 kinderen tussen 0 en 3 jaar welkom bij Ferm Kinderopvang. Ze vinden er hun plekje in aangepaste leefgroepen.

Ferm Kinderopvang, vroeger Landelijke Kinderopvang, staat voor kwaliteitsvolle opvang gericht op elk gezin met aandacht voor inclusie. De prijs voor de opvang is gebaseerd op het gezinsinkomen.

Inschrijven kan via het lokaal loket kinderopvang van Dilbeek op Opvang.Vlaanderen.

Meer info over Ferm Kinderopvang: 070/24 60 41 (tussen 9 en 14u) of via SamenFerm.be.