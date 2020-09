Feestvierders die coronaregels negeerden na trouwpartij krijgen proces-verbaal, ceremonies worden anders aangepakt Tom Vierendeels

24 september 2020

11u36 1

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Dilbeek Burgemeester Willy Segers (N-VA) haalt zwaar uit naar de gasten van een burgerlijke trouwplechtigheid die plaatsvond op het gemeentehuis van Dilbeek. Na afloop werd er aan de achterkant samengetroept en vrolijk gedanst. Daarbij werden de coronaregels met de voeten getreden, net terwijl de cijfers in de gemeente fors stijgen. “Dit krijgt een juridisch staartje”, zegt hij. Toekomstige trouwers kunnen ook bezoek krijgen van de politie tijdens de plechtigheid.

Zelf zegt hij zowel boos als verontwaardigd te zijn. “De feestvierders hadden afgelopen vrijdag bij het vieren geen enkel respect voor de coronamaatregelen”, zegt Segers. “Ik heb de politie an ook gevraagd proces-verbaal op te maken op basis van het ministerieel besluit over de maatregelen. Het parket zal de zaak dus verder oppikken.” Een filmpje waarin de feestvierders te zien zijn zette eerder al kwaad bloed op sociale media.

“De timing was bovendien bijzonder slecht gekozen”, vervolgt de burgervader. “Net op die vrijdag zag ik mij verplicht om een aantal verscherpte lokale coronamaatregelen aan te kondigen. Zo wordt ‘Dag van de Dilbekeneer’ geannuleerd en ‘Dilbeek op Wandel’ zal op een alternatieve wijze plaatsvinden. Ook de voorziene fysieke gemeenteraad wordt digitaal gehouden. De evolutie van de cijfers baart ons momenteel grote zorgen.” Het aantal positieve getallen blijft an ook stevig stijgen. De afgelopen week kwamen er 61 nieuwe positieve testen bij, terwijl de teller voor de afgelopen maand op 110 positieve testen staat.

In het gemeentehuis zelf zou alles wel perfect verlopen zijn. “Alles liep volgens de voorschriften”, verdedigt schepen van Burgerzaken Lande Janssens (LVBurger-Open Vld) zich. “In de zaal waren dertig personen aanwezig en ze droegen allen een mondmasker. Pas wanneer het koppel en de familie het gemeentehuis hadden verlaten liep het fout. Daar werden ze ook opgewacht door een grote groep vrienden.”

De trouwprocedure zal vermoedelijk herbekeken worden. “We overwegen om in de toekomst families te vragen om een ceremonieverantwoordelijke aan te duiden”, zegt Segers. “Die persoon moet ons dan zijn of haar naam en adres bezorgen en is ook mede aansprakelijk voor wat er zich buiten zou afspelen. Ook de politie krijgt toegang tot de agenda van de huwelijken.”