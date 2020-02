Feest in WZC Quietas: Jean Van Droogenbroeck blaast 100 kaarsjes uit Amber Gys

20 februari 2020

12u31 0 Dilbeek Het was woensdagnamiddag feest in het woonzorgcentrum Quietas in Dilbeek. Jean Van Droogenbroeck mocht er honderd kaarsjes uitblazen.

Jean is geboren en getogen in Gaasbeek. Hij heeft zijn hele leven als zogenaamde boerkoos gewerkt. Hij kweekte allerlei groenten en tijdens de Allerheiligenperiode stond hij bekend om zijn zelf gekweekte chrysanten. Jean heeft zijn hele leven in de statie van Gaasbeek gewoond en baatte daar ook even het café uit. Nadat zijn vrouw vijf jaar geleden stierf op 84 jarige leeftijd, trok hij naar het Dilbeekse woonzorgcentrum.

Jean kreeg van de gemeente Dilbeek een diploma als blijk van sympathie en ook een gouden medaille van de provincie Vlaams-Brabant voor zijn honderdste verjaardag.