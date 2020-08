Fans Remco Evenepoel beleven bange momenten in supporterscafé In de Rustberg : “Het werd even heel stil toen we de beelden zagen”

Dilbeek

In supporterscafé In de Rustberg in Schepdaal beleefden de fans van Remco Evenepoel zaterdagnamiddag bange momenten. Toen ze hun wielerheld in de ravijn zagen tuimelen vreesden ze het ergste. Het werd even heel stil in het café. “Pas toen we hoorden dat hij bij bewustzijn was waren we een beetje gerust gesteld”, vertelt Gust Verdeyen een dag later. “Niemand die er aan dacht dat dit zou gebeuren.”