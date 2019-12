Familielid start inzameling in Dilbeek voor door brand getroffen gezin met vier kinderen Tom Vierendeels

24 december 2019

17u36 0 Dilbeek Een familielid van het gezin dat maandagavond door brand getroffen werd is op sociale media een inzamelingsactie gestart. Er wordt vooral op zoek gegaan naar kledij en spullen voor de vier kinderen, waaronder een baby’tje.

Caroline Jamin plaatste het bericht op sociale media. “We zijn op zoek naar kinderkleding en andere spullen voor een twee meisjes van 3 maanden en 3 jaar en twee jongens van elf en vijftien jaar oud”, valt er te lezen. “Ook mijn zus met maatje 42 is op zoek naar hulp. Alles is welkom in de Dorsvlegelstraat 21 in Schepdaal.” Daarnaast lijkt het gezin ook op zoek te zijn naar bijvoorbeeld een pispotje, een relax, enzovoort. Donderdag zal overigens een kuisfirma aan de slag gaan om de woning uit te kuisen en de spullen te reinigen.

De brand ontstond maandagavond rond 19 uur aan of in de buurt van een kerstboom in de woonkamer. Mogelijk was er een defect aan de verlichting van de kerstboom, maar dit valt gezien de grote schade niet meer te achterhalen. De volledige woonkamer brandde bijna volledig uit. In de rest van het huis is er ook veel rookschade.