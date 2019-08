Familie katten zoekt onderdak na afbraak Hof ter Smissen: buurtbewoners roepen op om voor de dieren te zorgen Burgemeester Segers niet te spreken over samenwerking met De Zorghoeve Michiel Elinckx

15u03 0 Dilbeek Meer dan dertig katten zwerven nog altijd rond aan de werf van Hof ter Smissen, de gekende locatie van de VRT-soap Thuis. De gemeente Dilbeek schakelde De Zorghoeve in voor de opvang van de katten, maar tot nu toe werden de dieren niet weggehaald. Burgemeester Willy Segers (N-VA) dreigt om het contract te verbreken met De Zorghoeve.

Vorige week werd de sloop gestart van het Hof ter Smissen. Bij veel Thuis-fans doet de locatie een belletje rinkelen. De hoeve vormde van 1996 tot 2011 het decor als manege en restaurant. In realiteit behoorde het hof toe aan de familie Janssens. De hoeve zal zo goed als volledig verdwijnen en plaats maken voor een gloednieuw woonproject. Het project Hof Ter Smissen zal plaats bieden aan 29 nieuwbouw woningen, 2 appartementen en een commerciële ruimte

Overleg met eigenaar en gemeentelijke diensten

Toch zijn nog niet alle bewoners weg uit het Hof ter Smissen. De voorbije dagen merkten buurtbewoners een dertigtal katten op, die telkens aan de werf lopen. De katten behoorden toe aan de voormalige eigenaars van het hof, die ze dagelijks nog eten komen geven. De gemeente Dilbeek zat begin augustus al samen met de eigenaars om te situatie te bespreken. “Reeds op 6 augustus heb ik onze gemeentelijke dienst opdracht gegeven om proactief en in overleg met de eigenaar een oplossing te zoeken voor deze katten eens de sloop zou beginnen”, zegt burgemeester Segers. “Daarop werden de nodige afspraken gemaakt met De Zorghoeve, waarmee Dilbeek een contract heeft. De katten zouden op 14 augustus worden opgehaald en behandeld - onder meer met chippen en vaccineren. Nadien zouden de katten ter beschikking gesteld worden voor adoptie.”

Verbreking van contract?

Maar De Zorghoeve kwam de katten vooralsnog niet halen. Straffer nog: de opvangplaats beweert dat er geen concrete afspraken zijn gemaakt. Ze gaat wel opnieuw contact opnemen met de gemeente Dilbeek, zodat ze zo snel mogelijk in actie kunnen treden. Burgemeester Segers dreigt met een verbreking van het contract tussen de gemeente Dilbeek en de Zorghoeve. “Als die afspraak niet is nagekomen door de Zorghoeve, zou dat een zoveelste misstap betekenen in hun activiteiten en zal de gemeente de gepaste maatregelen nemen om dit contract te verbreken. Maar laat ons eerst bekijken wat er al dan niet is misgelopen. Uiteraard zullen we er intussen ook voor zorgen dat die dieren niet aan hun lot worden overgelaten. Binnen enkele dagen moet de situatie zeker opgelost zijn.”

Oproep buurtbewoners

Intussen lanceerden bezorgde buurtbewoners oproepen om zorg te bieden voor de dieren. Door de werken aan het Hof ter Smissen is het niet veilig voor de roedel katten om er te verblijven.