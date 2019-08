Facebookvrienden veroordeeld voor mislukte inbraak WHW

15u06 0 Dilbeek Twee Albanese inbrekers zijn veroordeeld tot 1 jaar cel met uitstel. Beiden hadden eerst elke betrokkenheid ontkend, maar werden verraden door hun Facebookprofielen.

Op 25 april hoorde een vrouw uit Dilbeek het inbraakalarm van haar buren afgaan. Ter plaatse stelde de politie vast dat inbrekers de deurklink van de achterdeur hadden afgebroken en de woning waren binnengedrongen, zonder evenwel iets buit te maken. Eén van hen had zich daarbij ook bezeerd en een bloedspoor achtergelaten. Even later konden ze ingerekend worden op een tram op de Dansaertlaan. Ze beweerden elkaar niet te kennen en gewoon toevallig elk apart in Dilbeek te zijn. De bewakingsbeelden van de tram toonden iets anders aan. Zo was er duidelijk te zien hoe ze afspraken om niet naast elkaar te gaan zitten. De straat waar ingebroken werd, was opengebroken voor wegenwerken en hun schoenen en broek waren vuil van de modder. Bovendien was één van hen gewond aan de hand en kwam zijn bloed overeen met het aangetroffen bloedspoor. Tenslotte bleken de twee ook bevriend op Facebook en hadden ze diezelfde dag nog berichten uitgewisseld. Beide mannen bekenden uiteindelijk toch hun aandeel, al beweerde de ene dat ze op zoek waren naar geld om eten te kopen en de andere dat ze enkel een slaapplaats zochten.