Ex van beschuldigde getuigt op assisenproces: “Hij spreekt altijd over zijn kinderen, maar ik denk niet dat hij ze graag ziet” Kim Aerts

21 november 2019

19u19 0 Dilbeek Marijke Van Volxem heeft voor het Leuvense assisenhof kipkap gemaakt van haar ex Davy Van Vreckem, de papa van haar twee tienerkinderen. “Hij spreekt er altijd over, maar ik denk niet dat hij ze graag ziet.”

Marijke Van Volxem (35) liet tijdens haar getuigenis weinig aan de verbeelding over. Ze was ongeveer zes jaar samen met Van Vreckem (42). “Ik was 18 jaar. In het begin ging alles goed. Ik geraakte zwanger en we kregen onze dochter. Op een gegeven moment is Davy zijn werk kwijtgeraakt. Ik merkte vrij snel dat er dingen plaatsvonden die niet klopten. Hij was praktisch nooit thuis en zelfs ’s nachts was hij vaak weg. Als ik hem daar dan over aansprak, was hij altijd verhalen aan het verzinnen. Zelf had ik nog geen rijbewijs. Ik had het gevoel dat ik niet weg kon. Op een dag stonden er twee mensen aan mijn deur die naar Davy vroegen. Een boodschap doorgeven ging niet, ze wilden het persoonlijk met hem bespreken. Er kwamen zaken van diefstal aan het licht. Twee vriendinnen raadden me aan om bij hem weg te gaan. Er waren dan ook nog eens drugsproblemen waar ik niets vanaf wist. Toen ik een wit klein zakje met poeder vond, was dat zogezegd van een vriend. Ik heb het voor zijn neus doorgespoeld. De kans om hem te verlaten, heb ik met twee handen gegrepen”, deed Van Volxem haar verhaal.

Stalken

“De maanden daarop heeft hij mij voortdurend zitten stalken op mijn werk. Hij achtervolgde mij en onze auto’s werden bekrast of sloten werden toegeplakt. Davy heeft op een nacht ingebroken bij ons en hij is naast mijn bed komen staan terwijl de kinderen lagen te slapen. Hij droeg een rugzak. Ik heb nooit geweten wat zijn intenties waren. Zijn ogen stonden raar. Ik heb op hem kunnen inpraten en hem naar buiten kunnen begeleiden. Hij spreekt altijd over zijn kinderen, maar ik denk niet dat hij ze graag ziet. Er staat nog 24.000 euro onderhoudsgeld open. Schoolkosten heeft hij nooit betaald, hij zat altijd in schulden. Ik kan hem echt niet omschrijven als een goede vader.”

Voorzitter Peter Hartoch: “In het dossier staat ook iets van beschadigingen aan een muur?” Van Volxem gaat op hetzelfde elan verder. “Ik heb hem tijdens mijn zwangerschap ooit eens betrapt met een gsm die ik niet kende. Toen ik hem daarmee confronteerde, smeet hij de gsm recht in de vijver. Het gebeurde nog een tweede keer dat ik een gsm ontdekte. Hij heeft me achtervolgd en een gat in de keukenmuur geklopt. Dan is hij weggelopen. Voor mij kon het zo niet meer verder en ik heb zijn vader gebeld. Die vroeg hoe het op de voetbal was geweest (schudt met haar hoofd, red). Op dat moment ben ik bij Davy weggegaan. Er kwam een omgangsregeling voor de kinderen. Onze zoon is, toen hij bij Davy verbleef, op intensieve zorgen beland met een dubbele oogkasbreuk na een val uit de zetel. Volgens buren zou hij van de trap zijn gevallen. Toen hij uit het ziekenhuis kwam, stelde Davy voor om voor hem te zorgen. Ik heb voorgesteld dat hij even onze dochter in huis nam en ik onze zoon. Hij heeft ze wekenlang bijgehouden. Op een bepaald moment kwam ik zijn grootouders tegen met mijn kind. Mijn vriend is mijn dochter toen gaan terughalen. Davy zijn moeder klemde haar vast en schreeuwde: ‘Help, ze ontvoeren mijn kind.’ Met die familie heb ik een hele boterham meegemaakt.”

Geen slecht woord

De ouders van Van Vreckem werden woensdag gehoord. Zij kregen geen slecht woord over hun lippen. Ook de avond van de feiten hadden ze niks abnormaals opgemerkt. Van Vreckem kwam op 22 september 2015 rond 21 uur aan bij zijn ouders nadat hij het laatste schot op Stéphane Geens had afgevuurd boven restaurant The Pond in Dilbeek. Hij wisselde er van broek omdat hij uitgegleden was in de vijver bij zijn ouders (in een kikkerbeeld in diezelfde vijver werd later 11.970 euro gevonden, red.) “Wat zeg je als hij zegt dat hij in de vijver is gevallen?”, wou voorzitter Hartoch weten. “Daar hebben we niet bij stilgestaan. Waarom zouden we het vreemd moeten vinden als de kinderen in onze tuin lopen?” Ook over gestolen kledij die Van Vreckem (hij werkte nog voor Pierrot Fashion, red.) bij zijn ouders op zolder zou verstopt hebben, kon het koppel niets kwijt. Vrijdag zijn er geen debatten. Het proces hervat maandag met de pleidooien.