Ex-schepen Lies Vereecke verlaat na tien jaar Dilbeekse gemeenteraad Tom Vierendeels

16 januari 2020

16u59 2 Dilbeek Ex-schepen Lies Vereecke (DNA!) neemt ontslag als gemeenteraadslid in Dilbeek en wordt opgevolgd door Reindert De Schrijver. De beslissing is volgens Dilbeek Nu Anders! een gevolg van interne verschuivingen. Lies zal als voorzitter aan de slag blijven en mee de gemeenteraden voorbereiden.

“Vanaf 1 januari 2020 zal Lies zich als voorzitter inzetten voor de verdere groei van de partij en zich terugtrekken als gemeenteraadslid”, laat DNA! Weten. “Reindert De Schrijver zal de vrijgekomen plaats in de gemeenteraad opnemen, terwijl Yann Robbe fractieleider wordt. Reindert richtte DNA! mee op en heeft ervaring als voormalig mobiliteitsdeskundige bij de gemeenten Dilbeek en Zemst. De wissel is een gevolg van onze filosofie waarbij we officiële functies over verschillende mensen verdelen. De taken verspreiden we in functie van de eigen sterktes en expertise van de mensen.” Volgens DNA! zal Lies zich vanuit haar voorzittersrol blijven inzetten bij de voorbereiding van de gemeenteraad. Daarnaast zal ze zich ook over het strategisch niveau ontfermen om de werking van Dilbeek Nu Anders! verder uit te bouwen.

Schepen

Lies kwam nadat ze hoofdmonitor was bij de speelpleinwerking eind jaren negentig terecht bij de Dilbeekse jeugddienst, waarna ze preventieambtenaar bij de gemeente werd. Dat deed ze zo’n acht jaar tot ze in 2006 volop haar politieke ambities wilde nastreven. Ze haalde op de kartellijst van CD&V/DNA!/N-VA 1.244 stemmen en volgde volgens een internet afspraak in 2010 huidig burgemeester Willy Segers (N-VA) op als schepen voor Jeugd en Sociale Zaken. Bij de verkiezingen van 2012 haalde ze 279 stemmen minder, maar dat was nog voldoende om naast OCMW-voorzitter ook schepen van Jeugd, Welzijn, Preventie en Integratie te worden. In 2018 haalde ze 690 stemmen en kwam ze vanaf 1 januari 2019 samen met Yann Robbe op de oppositiebanken terecht.