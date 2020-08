Ex-gemeenteraadslid Bruno Steenput (61) onverwachts overleden Amber Gys

26 augustus 2020

09u15 10 Dilbeek Bruno Steenput, ex-gemeenteraadslid van de gemeente Dilbeek is op 61-jarige leeftijd overleden. Bruno zou dinsdagavond overleden zijn aan een hartaanval. Hij werd woensdagochtend gevonden door zijn vrouw in de cabine van zijn tractor bij hem thuis in Schepdaal.

Bruno zou al meerdere jaren bedreigt worden door hartfalen, en die werden hem nu fataal. Hij laat twee broers en zijn vrouw achter. Bruno is de kleinzoon van de oud-burgemeester van Groot-Bijgaarden en stapte jaren later naar de Dilbeekse Open VLD en ging naar Schepdaal wonen. Het plotse en onverwachte overlijden van een collega komt bij de Open VLD van Dilbeek als een bom aan. “Alweer moeten we veel te vroeg afscheid nemen van een vaste medewerker van onze plaatselijke afdeling”, klinkt het in een mededeling. “Bruno Steenput behoorde tot de eerste pioniers van de lokale VLD. Hij heeft enorm veel gepresteerd voor de partij, altijd ten dienste.”

Bruno werkte jaren als transporteur en stelde zijn camions tijdens de verkiezingen beschikbaar voor de partij. “Hij was een joviale en fantastische jongen”, vertelt partijgenoot Stefaan Platteau. “Hij was al in het begin van de jaren 90 deel van onze partij.”