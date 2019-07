Ereburger Jos Mertens overleden op 94-jarige leeftijd: “Muziek was zijn grote passie” Michiel Elinckx

28 juli 2019

16u32 1 Dilbeek Jos Mertens is afgelopen donderdag overleden. Mertens stond bekend als een muzikale duizendpoot en was medeoprichter van de Marnixring. Hij werd 94 jaar.

Jos Mertens werd in Ternat geboren op 17 oktober 1924. Zijn grote passie was muziek. Mertens was een uitstekend pianist en studeerde aan verschillende Vlaamse muziekacademies. Zijn bekende muziekstuk is ‘Het Avondliedje’. Mertens schreef onder meer ook het Dilbeekse volkslied en verschillende koorwerken, zoals de Nederlandse Volksmis voor koor en orgel en de Boerencharleston.

Daarnaast was hij de medestichter van de Marnixring, een serviceclub binnen de Vlaamse beweging. In 2009 kreeg hij, op vraag van de vzw Europeade Comité Vlaanderen, het ereburgerschap in Dilbeek. Hij belandde zo in een rijtje met onder meer kunstenaar Jacky Duyck, actrice Alice Toen en voetballer Paul Van Himst. Mertens was jarenlang ook adviseur voor KBC. Daarnaast werd hij ook aangesteld als titularis-organist van de Egidiuskerk in Groot-Bijgaarden.

Leven vol muziek

Mertens overleed afgelopen donderdag op 94-jarige leeftijd. Dilbeek is in rouw met het overlijden van hun ereburger. Jacky Duyck, kunstenaar en eveneens ereburger, was een goede vriend van Mertens. “Hij kwam soms naar mijn atelier, waar we een koffietje dronken”, aldus Duyck. “Jos was bezeten van muziek. Enkele jaren geleden trad hij op, samen met Alice Toen, in het CC Coloma in Sint-Pieters-Leeuw. Hij op de piano, Alice las voor. Hij kon zo ongelooflijk muziek spelen. Iedere zondag zat hij dan ook nog eens achter het orgel in de kerk van Groot-Bijgaarden.” De verdienste van Mertens voor de Vlaamse cultuur is niet te onderschatten. Hij componeerde honderden liedjes. Het ereburgerschap was dus een verdiende titel. “Ik ben de eerste ereburger van Dilbeek”, vertelt Duyck. “Daarom ben ik altijd naar de huldigingen van de andere ereburgers gegaan. Jos verdiende die erkenning. Hij vond het natuurlijk fijn dat de mensen zijn werk apprecieerden. De passie die hij voor zijn muziek had, kan je niet beschrijven. Muziek was zijn leven.” Armanda, de echtgenote van Mertens, stierf eerder in 2010.

Begrafenis

Mertens wordt op zaterdag 3 augustus begraven in de Sint-Egidiuskerk van Groot-Bijgaarden. De ceremonie vindt plaats om 10 uur. Wie Mertens een laatste groet wil brengen, kan dat op 31 juli van 19 tot 20 uur en donderdag 1 augustus van 17 tot 18 uur in het funerarium Lesage in de Brusselstraat.