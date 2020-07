Elzenstraat afgesloten door werken tot einde van dit jaar Amber Gys

15 juli 2020

14u13 0

Voor werken aan de spoorwegbrug moet de Elzenstraat worden afgesloten van 3 augustus tot en met het einde van dit jaar. Infrabel voert er renovatiewerken uit aan de brug, waarna ook het wegdek wordt aangepakt. Gezien met de heraanleg van de Robert Dansaertlaan er nieuwe en vlotte fietsverbindingen werden gemaakt kunnen deze niet ontbreken op de Elzenstraat. De brug zal verbreed worden, zodat hier een comfortabel en veilig fietspad kan gemaakt worden aan beide zijden. De gemeente zal aansluitend op de werken van Infrabel verder werken. Dit project omvat het vernieuwen van de weg, verbeteren van de verkeerssituatie, het aanleggen van nieuwe fietspaden, vernieuwen voetpaden en structureren van parkeerplaatsen en creëren van een veilige oversteekplaats in de schoolzone, ook zal de riolering in het gedeelte Bosstraat tussen de huisnummers 81 en 105 vernieuwd worden. Tijdens de werken is een omleiding voorzien langs de Robert Dansaertlaan, de Brusselstraat en de Bosstraat. Dit heeft ook gevolgen voor enkele buslijnen waaronder lijn 355, 810 en 571