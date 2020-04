Exclusief voor abonnees Elke dag een nieuwe en originele berenopstelling in de Lange Haagstraat: “Een uit de hand gelopen vorm van de berenjacht” Amber Gys

27 april 2020

14u25 0 Dilbeek In de Lange Haagstraat in Dilbeek staan al weken leuke en creatieve berenopstellingen voor de kinderen klaar. De makers, Annemie en Walter, spelen zo telkens in op de actualiteit. Ze doen dit vooral om de kinderen die voorbijwandelen tijdens hun berenjacht, een lach op hun gezicht te toveren. “Maar het was niet de bedoeling om het zo ver te laten komen”, lachen ze beiden.

Niet-essentiële verplaatsingen zijn dezer dagen uit den boze, maar een kleine wandeling of een fietstochtje in de buurt mag nog wel. Omdat datzelfde blokje om voor de allerkleinsten soms saai kan worden, werd enkele weken geleden op de sociale media een oproep gelanceerd: zet een knuffelbeer achter je raam zodat de kindjes tijdens hun wandeling op ‘berenjacht’ kunnen gaan. In Dilbeek ging een gezin nét dat stapje verder.

