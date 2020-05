Eigenaars verwaarloosde hond Fifi moeten voor rechter verschijnen: “Een dierwaardig bestaan is meer dan eten en drinken alleen” Amber Gys

30 april 2020

17u08 54 Dilbeek Fifi, de zevenjarige verwaarloosde Duitse herder uit Dilbeek, krijgt nu de minimale verbeteringen aan haar leefomgeving. Enkele weken geleden Fifi, de zevenjarige verwaarloosde Duitse herder uit Dilbeek, krijgt nu de minimale verbeteringen aan haar leefomgeving. Enkele weken geleden raakte bekend dat de hond werd vastgehouden aan een ketting met amper eten en drinken. Alhoewel de situatie enigszins is verbeterd, wil dierenrechtenorganisatie Animal Rights een proces starten tegen de eigenaars.

Een goede maand geleden raakte bekend dat Fifi al zeven jaar vasthangt aan de ketting en verwaarloosd wordt door haar eigenaars. Het arme dier kon niet worden gered uit de erbarmelijke omstandigheden waarin ze toen moest leven. De politie kon toen ook nog niet overgaan tot inbeslagname en de eigenaars werkten al helemaal niet mee. Nu besloot dierenrechtenorganisatie Animal Rights om verdere stappen te ondernemen en een proces tegen de eigenaars aan te spannen.

Minimale verbeteringen

Het arme dier lag jarenlang aan de ketting op een vuile koer, vaak zonder eten en drinken. Dierenvrienden deden al vijf jaar lang melding, maar de politie kon naar eigen zeggen niets doen. Door druk van buitenaf spanden de burgemeester van Dilbeek (Willy Segers) en de lokale politie zich toch in om te bemiddelen met de eigenaars van Fifi met een minimale verbetering tot gevolg.

De Duitse herder hangt niet meer aan de ketting en krijgt nu wel regelmatig eten en drinken. Ook gaat er enkele keren per week een vrijwilliger met haar wandelen. “Aan de minimale levensbehoeften is nu voldaan en daarmee is het voor de wet klaar”, vertelt verantwoordelijke Rowena Vanroy. “Een dierwaardig bestaan is echter meer dan eten en drinken alleen.”

Juridische procedure

Maar Animal Rights is nog niet tevreden. “We hebben beslist om een juridische procedure in te stellen, maar omwille van het coronavirus kon de klacht met burgerlijke partijstelling nu pas worden neergelegd bij de onderzoeksrechter.” Op deze manier worden de vaststellingen die de politie vijf jaar lang heeft gedaan, herbekeken en kan het mogelijk alsnog tot een veroordeling van de eigenaars komen.

De vraag is maar of de eigenaars van Fifi hun inspanningen zullen blijven volhouden. “Wij geloven niet dat deze verbeteringen permanent zijn en blijven erop aandringen dat Fifi uit haar situatie wordt bevrijd.” Eerder werd al een petitie gestart die al door meer dan 1.000 mensen werd ondertekend.

Eeuwig houdverbod

Animal Rights vindt dat er sneller moet worden ingegrepen in gevallen van dierenverwaarlozing. Nu hangt veel af van de goede wil van lokale besturen. “De wet Dierenwelzijn is vaag en wordt door iedereen anders geïnterpreteerd, met als gevolg situaties waarin dieren pas in beslag worden genomen wanneer ze op sterven na dood zijn. Bovendien moet er vaker een eeuwig houdverbod worden opgelegd. Zo krijgen mensen die dieren verwaarlozen geen kans om opnieuw te hervallen in oude gewoonten.”