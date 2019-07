Eigenaars sluiten voetweg af na beslissing vrederechter: gemeente Dilbeek gaat in beroep Michiel Elinckx

22 juli 2019

16u49 1 Dilbeek Afgelopen weekend werd voetweg 99 afgesloten voor wandelaars door de eigenaars. De vrederechter oordeelde dat de voetweg afgeschaft en onmiddellijk afgesloten mag worden. De gemeente Dilbeek gaat in hoger beroep.

De voetweg verhit al meer dan tien jaar de gemoederen in Dilbeek. De wandelweg, waar onder meer de Wolfsputtenwandeling langs gaat, is gelegen aan de Ketelheidestraat. De openbare voetweg is gelegen op een privédomein. De eigenaars willen de voetweg afschaffen en verleggen, maar stuiten op weerwerk van vzw Trage Wegen en de gemeente Dilbeek.

Niet opschortend

De eigenaars hebben nu een procedure aangespannen bij de vrederechter om de voetweg af te schaffen. Op 13 juni oordeelde de rechter dat de voetweg kan worden afgeschaft en onmiddellijk mag worden afgesloten.

Het Dilbeekse gemeentebestuur verzocht zijn raadsman om hoger beroep in te stellen tegen dit vonnis. “Een hoger beroep schorst de uitvoering van het vonnis van de vrederechter niet”, laat het college weten in een reactie. “De eigenaar van de voetweg wil niet ingaan op de vraag van de gemeente om te wachten met de uitvoering van het vonnis tot de procedure in hoger beroep is afgehandeld. De voetweg werd bijgevolg afgesloten. De gemeente bekijkt welke maatregelen intussen moeten genomen worden.”