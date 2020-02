Effectieve herstelling van waterleiding van start (en werkwijze blijkt Europese primeur) Tom Vierendeels

05 februari 2020

17u19 2 Dilbeek Farys is begonnen met de effectieve herstelling van de grote transportleiding in de Stationsstraat. De manier waarop is mogelijk een Europese primeur. Voor het eerst wordt een ‘kous’ geplaatst in een leiding met een grote diameter waarin drinkwater aan hoge druk passeert. Het einde van de werken is nog altijd voor eind februari voorzien.

Een Nederlandse firma is woensdagochtend samen met werknemers van Farys begonnen met de werken. “En het gaat hier mogelijk om een Europese primeur”, vertelt Bruno Pessendorffer, woordvoerder bij Farys. “De zogenaamde kous komt in de transportleiding die een meter diameter heeft. Daarnaast passeert er vijf- à zevenhonderd liter per seconde aan zeker acht bar door de leiding. Het is voor ‘t eerst dat deze techniek voor dit soort drinkwaterleiding wordt toegepast. Daarom komen ook de betrokken firma’s ter plaatse om de werken op te volgen. We passen het zelf wel al toe in rioleringen en kleinere drinkwaterleidingen.”

De kous zelf bestaat uit drie lagen vilt en drie lagen glasvezel, is in totaal 203 meter lang en heeft een totaalgewicht van meer dan twintig ton. Het geheel werd in Engeland gefabriceerd en vervolgens overgebracht naar Nederland waar het doordrenkt werd met hars. “Vanaf dan is de tijd voor de plaatsing beperkt”, luidt het. “De Nederlandse firma kwam langs om de kous met een kraan in de buis te krijgen. Dat werk neemt zo’n drie uur in beslag. We hadden de werkwijze degelijk doorgesproken tijdens een vergadering dus iedereen wist perfect wat hij moest doen.”

Mobiel pompstation

De problemen met het drinkwater veroorzaken al verschillende weken problemen in vooral Schepdaal en Eizeringen. Douchen is er op piekmomenten regelmatig onmogelijk, al stelde De Watergroep veel in het werk om de problemen tijdelijk op te lossen in afwachting van de definitieve herstelling. Zo werd bijvoorbeeld aan de grens van Roosdaal met Lennik al een mobiel pompstation geplaatst. De Watergroep takt drinkwater af van de transportleiding om te verdelen aan de klanten.

Zwerfstroom

“Een dag na de herstelling van het eerste lek in november ontstond er op nagenoeg dezelfde locatie een tweede lek”, weet Pessendorffer. “We zijn op zoek gegaan naar een duurzame herstelling. Die buis ligt er inderdaad al honderd jaar, maar de geruchten over betonrot kloppen niet. Het gaat om gewapend beton met de stevige materialen uit die tijd. Wel is er meer zwaar vervoer gekomen en nieuw is ook het probleem met zwerfstroom waarvoor alle beheerders van nutsleidingen naar oplossingen zoeken. De zwerfstroom is elektrische stroom die door magnetisme het ijzer uit het staal haalt. Wij beschermen onze leidingen met een kathodische bescherming.”

Eind februari

Dit weekend wordt de kous gehard door middel van warm water. Er volgt ook nog een technisch onderzoek van een staal van de kous om de trek- en drukkracht te testen. Eens alles gespoeld, gereinigd en gedesinfecteerd is moeten nog stalen van het drinkwater genomen worden voor twee onderzoeken. Voorlopig hoopt men de buis nog altijd rond 20 februari terug in gebruik te kunnen nemen, al wordt over eind februari gesproken om op zeker te spelen.