Eerste Pajots improvisatiegezelschap zoekt nieuwe spelers Tom Vierendeels

14 augustus 2019

14u34 0 Dilbeek Vier inwoners van het Pajottenland met een passie voor improvisatietheater hebben het eerste gezelschap in de streek in deze niche van amateurtoneel opgestart. Het kwartet start in september onder de naam Dannii Dawell met proeflessen onder begeleiding van een ervaren speler en is op zoek naar bijkomende leden.

Improvisatietheater is een aparte vorm van toneel. Enkele prettig gestoorde spelers betreden zonder voorbereiding een podium en bouwen scènes op met hulp van suggesties uit het publiek. Dit kan tot knotsgekke situaties leiden: een kardinaal die verzeild geraakt in een nudistenkamp tot een theelepeltje dat in de besteklade in opstand komt.

Kaat Declerck, Karel De Lombaert, Liese Leunens en Hilde Groenweghe delen dezelfde passie en zijn gestart met het eerste improvisatiegezelschap in het Pajottenland. Het viertal leerde elkaar kennen tijdens een opleiding tot improvisatiespeler van de BIL (Belgische Improvisatie Liga). In september wordt er echt gestart met de organisatie van drie proeflessen waarop iedereen welkom is. “We zoeken mensen die zin hebben om elke maandagavond met ons te trainen en ook geregeld willen optreden”, legt Kaat uit. “Op 16, 23 en 30 september organiseren we een reeks van drie proeflessen die telkens van 20 uur tot 22.30 uur doorgaan in de zaal van De Rare Vos in Schepdaal. De proeflessen staan open voor iedereen. Als het klikt, dan kunnen we na september samen verder.” Karel vult aan: “De trainingen op maandag zijn bedoeld om onze improvisatietechnieken te verscherpen. We werken met zeer ervaren trainers, die elk hun specialisatie hebben, zoals personages, dialecten, mime,… Voor de proeflessen is dat Rishi Panchasara, een ervaren improtrainer en -speler uit Dilbeek.”

En improvisatietheater lijkt te leven in onze streek. “We zijn nog niet gestart, maar de aanvragen voor optredens komen al binnen”, weet Liese. “Het is duidelijk dat er vraag is naar improvisatietheater in onze regio. We plannen vanaf 2020 met Dannii Dawell op de planken te staan.”

Voor meer informatie over Dannii Dawell kan je terecht op Facebook-pagina of op danniidawell.be. Inschrijven voor de drie proeflessen kan tot 16 september en kost 35 euro.