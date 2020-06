Eerste Nederlandstalige coronadossiers donderdag voor rechtbank Wouter Hertogs

05 juni 2020

17u23 0 Dilbeek Donderdag moeten worden de eerste twee Nederlandstalige coronadossiers voor de Brusselse correctionele rechtbank behandeld. De twee personen zouden zich daarenboven ook weerspannig hebben opgesteld tegen de politie. Bij een laatste telling, eind mei, had het parket Halle-Vilvoorde al 3.530 dossiers geopend voor inbreuken op de richtlijnen.

De eerste verdachte, C.B., werd door de lokale politie van de zone Zennevallei betrapt op een feestje met verschillende mensen in een tuin. Bij die interventie stelde de man zich zo agressief op naar de politie dat hij niet alleen een proces-verbaal kreeg voor een inbreuk op het samenscholingsverbod maar ook voor weerspannigheid.

De tweede gedagvaarde persoon, R.H., werd betrapt door de lokale politie van Dilbeek. Die was opgeroepen voor geluidsoverlast in een flatgebouw en trof bij controle in de betreffende flat R.H. aan, die daar helemaal niet hoorde te zijn. Ook deze persoon verzette zich tegen de interventie van de politie en werd gedagvaard voor een inbreuk op het verbod op niet-essentiële verplaatsingen en voor weerspanigheid.

Op 25 mei, had het parket Halle-Vilvoorde al 3.530 dossiers geopend voor inbreuken op de coronarichtlijnen. Het ging om 3147 dossiers tegen meerderjarigen. In 979 van die dossiers werd reeds een minnelijke schikking betaald. Daarnaast werden er 383 dossiers geopend tegen minderjarigen.