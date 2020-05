Eerste levering mondmaskers wordt deze week bedeeld Amber Gys

20 mei 2020

17u26 17 Dilbeek De gemeente Dilbeek startte met het bedelen van mondmaskers. Elke Dilbekenaar krijgt de komende dagen en weken een gratis herbruikbaar mondmasker in de brievenbus. Ook de filters van de federale overheid worden mee verdeeld.

De levering van de mondmaskers zal in golven aankomen, waardoor het vullen van de omslagen en het verdelen ervan niet op één dag kan gebeuren. Het gaat om meer dan 15.000 enveloppen met daarin meer dan 40.000 mondmaskers die besteld werden in samenaankoop met intercommunale Haviland. Woensdag werd gestart met de eerste golf van 14.600 mondmaskers in delen van Groot-Bijgaarden, Sint-Ulriks-Kapelle en Sint-Martens-Bodegem.

De volgende levering van Haviland zal de komende dagen gebeuren zodat elke Dilbekenaar tegen eind mei een mondmasker heeft. Heel wat medewerkers van de gemeente staan klaar om alles in goede banen te leiden en ervoor te zorgen dat de maskers na de levering zo snel mogelijk kunnen vertrekken naar alle Dilbekenaren. De gemeente stelt voor om je brievenbus de komende dagen en weken goed in de gaten te houden.