Eerbetoon voor overleden dorpsfiguur Jan Van den Houte (85) Amber Gys

06 april 2020

17u08 0 Dilbeek Jan Van den Houte uit Sint-Martens-Bodegem is overleden. Hij was een echt dorpsfiguur, zowat iedereen die betrokken was in het gemeenschapsleven kende hem. Zijn overlijden zou niets met corona te maken hebben.

Een volkstoeloop is met de huidige coronamaatregelen volledig uit den boze voor de uitvaart van het geliefde dorpsfiguur. De afscheidsviering van Jan Van den Houte zou nochtans een ware volkstoeloop worden, maar is nu verplicht in intieme kring gehouden. Van den Houte is voormalig gemeenteraadslid bij e toenmalige Volksunie en stichter van transportfirma Van den Houte & Co. Hij stond bij het vrienden, familie en kennissen bekend om zijn grote hulpvaardigheid. In intieme kring werd zaterdag afscheid genomen van de op 27 maart overleden Jan Van den Houte.

Verenigingsleven

Volgens zoon Dirk Van den Houte was had vader alleen maar vrienden en geen vijanden. Van welke politieke kleur iemand ook was, hielp hij waar nodig. “Mijn vader behoorde tot heel wat verenigingen. Zo was hij voorzitter van voetbalclub Daring Bodegem, zat in het bestuur van het zwembad Dilkom en zette zich ook in voor wielerclub Bodegem Sportief.” Verder was hij ook verbonden aan Okra en de Heemkudige Kring.

Via zijn transportfirma Van den Houte & Co kon hij heel wat jeugdverenigingen te hulp schieten. Hij hielp steeds met het vervoer van het kampmateriaal van Chiro in Bodegem en ook bij de papierslagen schoot kon hij steeds een handje helpen.

Geel eerbetoon

De uitvaartdienst ging door op 4 april, maar hee wat vrienden en kennissen mochten door de coronamaatregelen de uitvaartdienst niet bijwonen. De vrienden en familieleden riepen daarom op om de straten niet enkel wit te kleuren, maar ook geel. “Jan was en blijft een rasechte Vlaming. Dat zal deugd doen aan de familie en ook aan Jan, en het is iets kleins wat we kunnen teruggeven voor alles wat hij voor ons gedaan heeft in het verleden.”

Mijn vader behoorde tot heel wat verenigingen. Zo was hij voorzitter van voetbalclub Daring Bodegem, zat in het bestuur van het zwembad Dilkom en zette zich ook in voor wielerclub Bodegem Sportief Dirk Van den Houte

En die oproep hebben veel mensen gehoord want plots verschenen in het straatbeeld overal gele kleuren. Sinds vrijdag verschenen op heel veel plaatsen gele vlaggen uit de ramen of andere gele elementen. Zoon Dirk Van den Houte is ontroerd en bedankt iedereen voor alle steun. “Dat velen hem zich altijd zullen herinneren is een lichtpuntje waar we ons in deze zware dagen aan optrekken.”

Geen coronapatiënt

Jan stierf niet ten gevolge van corona, maar dat maakt het afscheid van de bekende dorpsfiguur niet minder zwaar. “We begrijpen de richtlijnen volkomen en zouden niet willen dat mensen gevaar lopen. We hopen gewoon dat iedereen zaterdag veilig van thuis aan hem denkt, al is het maar voor eventjes”, sluit zoon Dirk Van den Houte af.