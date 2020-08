Eén richting in Kasteelstraat stuit op onbegrip bij inwoners: “Nog méér verkeer langs lagere scholen” Amber Gys

06 augustus 2020

15u06 0 Dilbeek In de Kasteelstraat is tussen het kruispunt met de Verheydenstraat en dat met de Roelandsveldstraat eenrichtingsverkeer ingesteld. Auto’s mogen er alleen nog in de richting van de Stationsstraat doorrijden. Intussen regent het negatieve reacties bij de inwoners.

Het masterplan van de Dilbeekse kern, dat in 2014 werd goedgekeurd, koos definitief voor een autoluwe dorpskern. Hierbij was het invoeren van eenrichtingsverkeer uit het centrum in de Kasteelstraat, tussen de Verheydenstraat en de Roelandsveldstraat, een van de keuzes. “Door dit eenrichtingsverkeer in te voeren, wordt er een circulatielus rondom de kern bekomen en wordt verkeer dat de kern niet hoeft te doorkruisen verhinderd”, zegt mobiliteitsschepen Stijn Quaghebeur (N-VA).

Bij de heraanleg van het centrum en de Roelandsveldstraat werd met de principes van het masterplan rekening gehouden en werden de ontwerpen hierop afgestemd. Ondertussen is de heraanleg van de Roelandsveldstraat zo goed als afgerond en werd de straat opnieuw opengesteld voor verkeer. Daarom voerde de gemeenteraad op 23 juni opnieuw het eenrichtingsverkeer in een gedeelte van de Kasteelstraat in, uitgezonderd voor de bus en fietsers. Dit gebeurde zodat er opnieuw een circulatielus ontstaat rond de kern en de gemeente een verkeersluwe dorpskern verkrijgt.

Leefbaarheid verbeteren

Maar het eenrichtingsverkeer stuitte al snel op ongenoegen bij de inwoners van Dilbeek. Op sociale media regende het reacties op de nieuwe verkeerssituatie. “Blijft een slecht idee dat niet gedragen wordt door de bevolking”, klinkt het in één van de reacties. “Resultaat: nog méér verkeer door de Oudesmidsestraat en langs twee lagere scholen”, klinkt het in een andere.

Positieve reacties zijn alvast in de minderheid, maar niet onbestaande. “Die maatregel is niet nieuw, maar nu pas effectief door de voortgang van de werken. Het kadert binnen het plan om de dorpskern autoluw te maken en enkel plaatselijk verkeer toe te laten, om de leefbaarheid voor omwonenden dus te verbeteren”, reageert een van de inwoners.