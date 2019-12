Dronken chauffeur slaat in paniek en rijdt door het rode licht Bart Kerckhoven

02 december 2019

15u54 0 Dilbeek Een advocaat van een bestuurder die vorig jaar op de vlucht sloeg voor een alcoholcontrole haalde de hobby van zijn cliënt aan om uit te leggen waarom hij zo dronken was. “Hij was net gaan duiken en nadien hoorde hij pas dat dit ook een invloed kan hebben als je nadien drinkt”, klonk het maandag in de politierechtbank.

De man reed in december vorig jaar op de Ninoofsesteenweg in Schepdaal en merkte de politiecontrole op. Hij reed door het rode licht en probeerde te vluchten maar hij werd toch aan de kant gezet. Met 1,49 promille alcohol in het bloed bleek veel te veel gedronken te hebben. Zo riskeerde hij een zwaardere straf omdat hij eerder al vijf keer voor een politierechter stond. Twee keer was dat voor dronkenschap aan het stuur.

“Dit was een tragische gebeurtenis”, vertelde zijn advocaat aan de rechter. “Maar wel eentje van levensbelang. Mijn cliënt had de verkeerde reflex in huis. Hij heeft twee tennissende kinderen die hij naar tornooien in het hele land moet brengen en werkt als manager. Hij heeft zijn rijbewijs absoluut nodig. Daarom vragen we een werkstraf.”

De procureur wees de advocaat er op dat een rijverbod zelfs bij een werkstraf wordt uitgesproken en dus moest hij het over een andere boeg gooien. “Mijn cliënt had twee glazen witte wijn gedronken en nadien drie glazen champagne”, klonk het. “Voordien was hij ook gaan duiken en nadien hoorde hij dat dit wel eens de alcohol kan versterkt hebben. We vinden dan ook niet dat hij dronken was op het moment van de feiten. Hij kon zelf nog zijn verklaring uitschrijven.”

De rechter volgde die redenering niet. De man kreeg een boete van 3.200 euro waarvan de helft met uitstel, een rijverbod van zes maanden en een alcoholslot van één jaar. Bovendien moet de man ook nog eens alle vier examens afleggen voor hij opnieuw mag rijden.