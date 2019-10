Dringende herstellingen aan voetpaden Brusselstraat: moeilijke doorgang voor verkeer Michiel Elinckx

17 oktober 2019

15u32 2 Dilbeek Vanaf maandag 21 oktober starten dringende herstellingswerken aan de voetpaden langs de Brusselstraat in Groot-Bijgaarden. De doorgang wordt verzekerd, maar zal soms moeilijk zijn.

Het voetpad is op verschillende plaatsen in zo’n slechte staat dat langer uitstellen onmogelijk is. De volledige heraanleg van de straat is wel gepland, maar het dossier moet nog worden opgestart. Met een mobiele werf zal telkens aan één kant van de straat plaatselijk worden gewerkt. Op die plaats is de doorgang moeilijker maar tijdens de spits is een vlotte doorgang gegarandeerd. Er wordt gestart ter hoogte van het kruispunt met Hoogveld en zo opgeschoven in de richting van het centrum.