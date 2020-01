Drie keer in vier maanden betrapt onder invloed: bestuurder is rijbewijs drie jaar kwijt Bart Kerckhoven

08 januari 2020

15u33 0 Dilbeek Een bestuurder die liefst drie keer in vier maanden tijd door de Dilbeekse politie werd betrapt onder invloed van alcohol is zijn rijbewijs drie jaar kwijt. De man kreeg ook een boete van 6.400 euro, deels met uitstel.

Op 22 augustus vorig jaar werd de man betrapt met 0,98 promille. In november werd bij opnieuw gecontroleerd en liep hij met 0,98 promille tegen de lamp. In december werd hij nog eens betrapt en reed hij rond met 1,39 promille alcohol in het bloed. Hij was eerder al drie keer voor dronkenschap achter het stuur veroordeeld. “Ik heb hem zelf zijn sleutels afgenomen”, vertelde de advocaat aan de politierechter in Halle. “U kan er van op aan: die man zal niet meer rijden. Hij is ook op de sukkel met zijn gezondheid. Maar achter het stuur van een auto zal hij zeker niet meer zitten. We proberen hem nu vooral te helpen in zijn moeilijke situatie want intussen zijn er voor andere rechtbanken nog meer zaken hangende.” Omdat hij eerder ongeschikt verklaard werd om nog te rijden, bleef de straf beperkt.