Drie belevingsbanken ingehuldigd in centrum Schepdaal: “Hopelijk volgt volgend jaar een vierde bank” Michiel Elinckx

18 oktober 2019

16u05 0 Dilbeek De bezielers achter het comité ‘Dorpskern Schepdaal’ schenken drie belevingsbanken aan de gemeente.

In 2015 staken enkele mensen de hoofden samen om zich te buigen over de dorpskern van Schepdaal. Al snel kregen ze gehoor bij de plaatselijke politiek. In 2018 werd er een dossier bij de Koning Boudewijnstichting en de dienst Cultuur van de gemeente Dilbeek binnen gedaan. Resultaat: drie belevingsbanken. “Bij elke bank staat er een beleving met een knipoog naar Schepdaal”, vertelt bedenker Robrecht Geeroms. “We hebben een bank geplaatst aan het Brassermonument. Daar kan je genieten van de prachtige Dreef – vooral in de lente wanneer de bomen in bloei staan – en het monument.”

4 B’s

Er staat ook een bank op het marktplein van Schepdaal met daarbij een bierton gevuld met bloemen en planten. De picknickbank aan de Wereweide kreeg als beleving een wippaard, verwijzend naar de jaarmarkt van Schepdaal - de oudste van het Pajottenland. “We hadden nog graag een vierde bank geplaatst verwijzend naar Bruegel,” gaat Robrecht verder, “maar hiervoor hadden we te weinig centjes.” Met een vierde bank erbij zou Schepdaal zijn 4 B’s hebben (Bruegel, Boerenpaard, Bier en Brasser). “Hopelijk kunnen we volgend jaar wat geld bij elkaar krijgen voor een vierde bank en wie weet met nog een extra dimensie erbij”, sluit Robrecht af.