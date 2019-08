Dj Twallie uit Dilbeek maakt kans om MNM Start To DJ 2019 te winnen Tom Vierendeels

08 augustus 2019

18u37 0 Dilbeek Tijl Itterbeek uit Dilbeek, beter gekend als dj Twallie, is een van de zes finalisten van de wedstrijd Start To DJ. Tijdens de finaleweek die maandag start moeten zes jonge talenten het beste van zichzelf geven op de zomerbar van discotheek Versuz. “Ik ga er volledig voor, maar laat voorts alles op mij afkomen.”

21 jaar is Tijl, maar hij maakt kans om een van Vlaanderens grootste dj-wedstrijden te winnen. Radiozender MNM gaat voor het negende jaar op rij met Start To DJ op zoek naar de strafste jonge dj van het moment. “De wedstrijd heb ik altijd gevolgd en had graag zelf eerder al willen deelnemen”, klinkt het. “Maar de kampen van de Chiro waar ik lid van was vielen altijd samen. Nu ik geen lid meer ben zag ik mijn kans schoon. Met een mixtape van dertig minuten kon ik de jury overtuigen. Die mix moest volledig gefilmd worden en ik moest mijzelf voorstellen aan de hand van een video. Plots kreeg ik telefoon: ik zat bij de laatste twintig kandidaten en moest naar het VRT-gebouw voor een gesprek.”

Althans, dat liet MNM uitschijnen. “We zaten daar met zes personen te wachten tot we elk afzonderlijk naar een studio werden geroepen”, zegt Tijl. “Daar kregen we dan te horen dat we toch bij de laatste zes waren. In totaal waren er een honderdtwintigtal inzendingen.” Tijl moet nu vanaf maandag gaan draaien op Ipanema, de pop-up zomerbar van discotheek Versuz. Na een week vol uitdagende sets en stevige opdrachten zal de winnaar donderdagavond bekend zijn. Hij of zij volgt dj’s als Freaquency, Avalonn en 5NAPBACK op. “En er zijn al tal van vrienden die mij zullen komen steunen”, zegt hij. “Zij zijn ook enorm enthousiast – dat zijn ze eigenlijk altijd geweest. Waar ik ook ging draaien waren ze aanwezig, al was het maar voor wat gratis pinten (lacht). Misschien dat ze voor donderdag zelfs een bus inleggen.”

Ambities

Hoe hij zijn kansen inschat? “Moeilijk te zeggen”, denkt de student event- en projectmanagement luidop na. “Ik weet niet goed hoe de anderen draaien en daarnaast hebben de juryleden ook elk hun mening. Het kan dus alle kanten uit en ik heb een kans op zes. Ik ben alles wel goed aan het voorbereiden en de kans die ik nu heb gekregen ga ik ook volop grijpen. Bij verlies zal ik teleurgesteld zijn, maar ik besef dat dit ook kan gebeuren. Het zal alleszins een zeer leuke week worden en het wordt een mooie ervaring waarbij ik ook nog eens tal van nieuwe mensen leer kennen.”

Met beide voeten blijft hij dus nuchter op de grond. Dat blijkt ook uit zijn ambities. “De afgelopen jaren draaide ik vooral op fuiven in Dilbeek, Ternat, Ninove, Halle”, zegt hij. “Vooral de regio dus: het verste was Zottegem. Ik bind mij nooit vast aan een genre en probeer allround uit te blinken. Freaquency en Lennert Wolfs inspireren mij enorm. Bij het draaien kijk ik vooral naar wat het publiek wenst en bij wat ze het meeste uit de bol gaan. Daarom steek ik heel veel tijd in bijvoorbeeld het ordenen van mijn muziek om exact te weten welke songs ik aan elkaar kan draaien. Mijn grootste droom is vooral dit blijven verder doen, maar dan overal in het land. Een leven als dat van Martin Garrix is aan mij niet besteed. ”

Dimitri Vegas & Like Mike

Als Twallie het haalt krijgt hij een jaar lang zijn eigen radioshow op MNM en mag hij draaien in het voorprogramma van Dimitri Vegas & Like Mike op het Amsterdam Dance Event. Daarnaast krijgt hij dan ook de kans om aan een eigen single te werken met het team van Generation Smash, het label van Dimitri Vegas.