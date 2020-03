Dit jaar drie nieuwe laadpalen in Dilbeek: “Onze ligging is uitstekend om hiervan een troef te maken” Amber Gys

17u28 0 Dilbeek Volgens schepen van Mobiliteit Stijn Quaghebeur (N-VA) staan er momenteel 13 elektrische laadpalen in Groot-Dilbeek. “Het doel is om er dit jaar nog drie bij te zetten zodat er in elke deelgemeente minstens eentje staat”, vertelt Quaghebeur.

Gemeenteraadslid Jan Erkelbout (N-VA) vroeg tijdens de vorige Dilbeekse gemeenteraad of er dit jaar wordt stilgestaan bij de opmars van elektrische wagens. “Die zijn goed voor het milieu en de luchtkwaliteit. Ik zie ook zeker de voordelen voor de lokale economie en horeca, maar dan moet er wel tijdig actie ondernomen worden”, zegt Erkelbout. De Brusselse Ring (R0) loopt door Dilbeek, waar aan de op- en afritten geen laadpalen staan. “Ik heb geen officiële cijfers, maar op de R0 zullen gemiddeld 100.000 voertuigen per dag rijden waarvan steeds meer elektrische wagens, die vaak voor een langere tijd onderweg zijn. Mensen zullen zich stilaan beginnen afvragen waar die laadpalen blijven”, vult hij aan.

Een in elke deelgemeente

Volgens schepen van Mobiliteit Stijn Quaghebeur (N-VA) zijn er tot op heden dertien laadpalen in heel Dilbeek. “Er zijn acht publieke en vijf semi-publieke, dat zijn dan palen op de parking van een warenhuis”, zegt Quaghebeur. “Het is de bedoeling om er dit jaar drie extra te voorzien zodat we er dan zeker één hebben in elke deelgemeente.” De nieuwe laadpalen zouden komen op de nieuwe parking in de Lumbeekstraat in Sint-Ulriks-Kapelle, eentje op het Dorpsplein van Bodegem, en aan zwembad Dilkom.

Cijfermateriaal

Quaghebeur vroeg cijfers op waaruit blijkt dat de meest gebruikte laadpalen van Dilbeek aan Westrand, Kasteelstraat en Marktplein staan. De gemeente zal samen met netbeheerder Fluvius bekijken of er extra palen voorzien kunnen worden. Volgens Erkelbout was zijn vraag heel gericht en doordacht. “Het elektrisch laden duurt veel langer dan gewoon brandstof tanken. Tijdens het opladen zouden de mensen gezellig iets kunnen gaan drinken of een boodschap doen. Dat is positief voor de mensen én voor onze lokale economie. Een win-win situatie lijkt me. De ligging van Dilbeek is perfect om hiervan onze grootste troef te maken.”